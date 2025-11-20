O atacante joseense Yuri Alberto foi o grande nome do clássico desta 34ª rodada do Brasileirão. Com dois gols e atuação decisiva, ele comandou a vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo.

O duelo aconteceu na noite desta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Corinthians abriu o placar aos 31 minutos, quando Yuri Alberto converteu pênalti. No segundo tempo, o São Paulo voltou a pressionar e empatou aos 9min,, com gol de Gonzalo Tapia