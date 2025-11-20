20 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

BRASILEIRÃO

Joseense Yuri Alberto brilha com 2 gols pelo Timão no Clássico

Por Da Redação | São Paulo
Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Yuri Alberto comemora gol do Timão
Yuri Alberto comemora gol do Timão

O atacante joseense Yuri Alberto foi o grande nome do clássico desta 34ª rodada do Brasileirão. Com dois gols e atuação decisiva, ele comandou a vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo.

O duelo aconteceu na noite desta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Corinthians abriu o placar aos  31 minutos, quando Yuri Alberto converteu pênalti. No segundo tempo, o São Paulo voltou a pressionar e empatou aos 9min,, com gol de Gonzalo Tapia

Mas, aos 39min, Memphis Depay marcou um golaço, com direito a vão de perna e fez 2 a 1 para o Timão. Antes do final, o joseense Yuri Alberto aproveitou sobra de bola na trave e mandou para a rede, fazendo 3 a 1.

O resultado deixa Corinthians e São Paulo empatados com 45 pontos, ambos ainda na luta para confirmar vaga na Copa Sul-Americana e até mesmo na Libertadores. O time alvinegro, porém, ganha fôlego extra graças ao protagonismo de Yuri Alberto, que saiu de campo ovacionado pela torcida.

