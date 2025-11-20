Guaratinguetá se despediu nesta quinta-feira (20) de Juninho Rana, que morreu ainda jovem e deixou amigos e familiares de luto. Ele era conhecido na cidade do Vale da Fé por ter trabalhado em algumas revendedoras de automóvel. Até por conta disso, era muito conhecido.

Nas redes sociais, muitos lamentaram a perda. Marcela Rocha foi uma delas. "Não acredito, descanse em paz Juninho meus sentimentos à família", disse