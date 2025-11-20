Guaratinguetá se despediu nesta quinta-feira (20) de Juninho Rana, que morreu ainda jovem e deixou amigos e familiares de luto. Ele era conhecido na cidade do Vale da Fé por ter trabalhado em algumas revendedoras de automóvel. Até por conta disso, era muito conhecido.
Nas redes sociais, muitos lamentaram a perda. Marcela Rocha foi uma delas. "Não acredito, descanse em paz Juninho meus sentimentos à família", disse
Denise Marinho também lamentou a perda. "Nossa ! Que triste ! Que Deus conforte a família"
E o perfil da Douglas Motors Multimarcas também prestou homenagem. "Hoje é um dia muito triste! Me despeço de um amigo de infância, JUNINHO RANA , um guerreiro que trabalhou ao meu lado durante longos anos, erramos e acertamos, brigamos e fizemos as pazes, coisas de amigos. Entregamos centenas de carros e levamos satisfação garantida. Fizemos uma grande dupla, tenho gratidão pela nossa caminhada. Não fomos anjos e nem demônios, seres humanos evoluindo. Mas fizemos o nosso melhor, nossa caminhada junto foi top que Deus o tenha meu amigo e receba com o seu abraço que ele conforte o coração de todos seus familiares", disse.