Incrível: bebê de 1 ano cai do 3º andar e sobrevive sem gravidade

Por Da Redação | Hortolândia
Uma bebê de 1 ano e 6 meses sobreviveu após cair do terceiro andar de um prédio, no último dia 14 de novembro. Apesar da gravidade da queda, a criança não sofreu ferimentos graves.

O acidente aconteceu no condomínio Antúrios de Campo, na Avenida Ceccon Breda, em Hortolândia. Moradores relataram que a pequena Valentina caiu durante a noite, levando ao acionamento imediato do SAMU. A bebê foi levada ao Hospital Mário Covas, onde passou por observação e chegou a ficar alguns dias na UTI. Já recuperada, Valentina recebeu alta e está em casa com os pais. A família não quis comentar o caso.

