CRIME

Abandonou filhos gêmeos de 1 ano e foi presa após morte deles

Ester da Silva Simões, mãe dos gêmeos que morreram em um incêndio na terça-feira (18), foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. As vítimas, Liam Kalleb e Noah Lucca, tinham acabado de completar um ano.

A polícia passou a tratar as circunstâncias da tragédia com cautela após analisar imagens de segurança. Embora Ester tenha afirmado que estava dentro da residência quando o fogo começou, o vídeo mostra ela chegando ao imóvel, abrindo a porta e só então entrando. Menos de um minuto depois, aparece pedindo socorro.

As causas do incêndio ainda são investigadas. A Polícia Civil segue apurando o que provocou as chamas e em que condições os bebês permaneceram sozinhos no imóvel.

