Uma mulher de 59 anos e a filha dela, de 28, foram mortas a facadas na manhã desta quinta-feira (20). O principal suspeito do duplo homicídio é o filho e irmão das vítimas, que foi detido após reagir à abordagem policial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Criciúma, em Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Rita de Cassia da Silva Silveira e Talia da Silva Silveira. De acordo com a polícia, o suspeito estava dentro da residência no momento da chegada dos agentes e teria tentado resistir, sendo contido em seguida. O caso foi registrado como duplo homicídio e segue em investigação pela Polícia Civil.