21 de novembro de 2025
CRUELDADE

Agrediu, afogou e matou o primo de apenas 7 meses

Por Da Redação | Crato (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Agrediu, afogou e matou o primo de apenas 7 meses
Agrediu, afogou e matou o primo de apenas 7 meses

Um bebê de sete meses morreu após ser agredido e afogado. A principal suspeita do crime é a prima da criança, uma adolescente de 17 anos, que foi apreendida pela Polícia Civil.

O caso ocorreu na Rua Enfermeira Bernadete Gonçalves, no bairro São Miguel, em Crato. Segundo informações preliminares, a mãe estava conversando com o pai da criança na calçada quando a sobrinha pediu permissão para entrar na residência levando o bebê. Minutos depois, ao notar a ausência do filho, a mãe entrou na casa e encontrou a criança dentro de um balde com água, já sem vida.

A adolescente teria admitido o ato aos familiares e foi apreendida logo após o ocorrido. Ela foi conduzida à Delegacia de Crato, onde permanece à disposição da Justiça. A investigação segue em andamento.

