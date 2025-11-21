Um bebê de sete meses morreu após ser agredido e afogado. A principal suspeita do crime é a prima da criança, uma adolescente de 17 anos, que foi apreendida pela Polícia Civil.

O caso ocorreu na Rua Enfermeira Bernadete Gonçalves, no bairro São Miguel, em Crato. Segundo informações preliminares, a mãe estava conversando com o pai da criança na calçada quando a sobrinha pediu permissão para entrar na residência levando o bebê. Minutos depois, ao notar a ausência do filho, a mãe entrou na casa e encontrou a criança dentro de um balde com água, já sem vida.