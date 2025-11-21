Um estudante de 13 anos morreu na manhã desta quarta-feira (19) após sofrer um mal súbito durante uma aula de educação física. A equipe de emergência tentou reanimá-lo, mas o jovem não resistiu.

O caso ocorreu na Escola Estadual Tomé Portes del Rei, no bairro Matosinhos, em São João del-Rei. O adolescente participava das atividades quando passou mal e caiu, mobilizando colegas e funcionários, que acionaram o socorro imediatamente. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, o SAMU realizou todos os procedimentos necessários ainda no local.