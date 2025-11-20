20 de novembro de 2025
VÔLEI

Virou rotina! Viapol São José perde para o Goiás na Superliga

Por Marcos Eduardo Carvalho | Goiânia
| Tempo de leitura: 1 min
@karen.esportes / Saneago Goiás
Lance do jogo entre Goiás x São José
Lance do jogo entre Goiás x São José

O Viapol São José perdeu por 3 a 1 para o Goiás na noite desta quinta-feira (20), no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram de 18/25, 25/19, 25/21 e 25/18.

Desta maneira, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, continua com apenas uma vitória e agora cinco derrotas no torneio. Já o time goiano tem duas três vitórias e três derrotas.

O Goiás volta a jogar na terça-feira (25), quando visita o Guarulhos, a partir das 18h30, na Grande São Paulo. E o São José agora recebe o Cruzeiro no dia 26, também às 18h30, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.

Nesta quinta, o São José começou a partida ligado, acertou principalmente nos bloqueios e conseguiu fechar o primeiro set em 25 a 18, fazendo 1 a 0 no placar.

Porém, no segundo set, a atuação dos joseenses ficou muito abaixo do esperado, com muitos erros. E o Goiás venceu por 25 a 19, empatando o jogo em 1 a 1.

O terceiro set se mostrou um pouco mais equilibrado, com os times disputando o triunfo ponto a ponto. No entanto, nos pontos finais, o Goiás foi mais eficiente, fez 25 a 21 e virou o placar para 2 a 1.

Então, o quarto set se tornou de tudo ou nada para o São José, que ainda assim encontrava dificuldades e não conseguia ficar à frente do placar.  E os donos da casa fecharam em 25 a 18, fazendo 3 a 1.

 

 

