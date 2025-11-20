O Viapol São José perdeu por 3 a 1 para o Goiás na noite desta quinta-feira (20), no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram de 18/25, 25/19, 25/21 e 25/18.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desta maneira, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, continua com apenas uma vitória e agora cinco derrotas no torneio. Já o time goiano tem duas três vitórias e três derrotas.