Uma trabalhadora de limpeza de 32 anos foi morta a tiros enquanto exercia sua atividade profissional. Segundo a polícia, ela estava em uma residência por engano quando foi baleada. Não houve tentativa de invasão, e o caso segue sob investigação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio ocorreu em Indiana, nos Estados Unidos. A vítima, identificada como Maria Florinda Rios Perez de Velasquez, prestava serviços de limpeza e teria ido ao endereço errado no momento do ataque. As autoridades confirmaram que ela não representava qualquer ameaça ao imóvel e apenas desempenhava sua função.