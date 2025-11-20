O menino Samuel de Lima Pereira, de 10 anos, foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (10). O crime, cometido dentro da casa da família, deixou a comunidade em choque.

O caso aconteceu em Altinho, no Agreste de Pernambuco. Segundo a polícia, o autor do ataque é o primo da vítima, um jovem de 18 anos que estava na residência a passeio. Ele foi detido logo após o crime. A mãe do suspeito, que é tia do menino, informou que o filho possui diagnóstico de esquizofrenia.