20 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Novo suspeito é investigado por morte de menina de 11 anos

Por Da Redação | Serrana (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ana Alice Santos França
Ana Alice Santos França

A Polícia Civil investiga um segundo suspeito no caso da morte da menina Ana Alice Santos França, de 11 anos. O padrasto dela já foi preso temporariamente, mas a apuração continua para esclarecer as circunstâncias do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os fatos ocorreram em Serrana. Douglas Junior Nogueira, de 32 anos, padrasto da vítima, foi detido no sábado (15) sob suspeita de abuso sexual. Conforme o boletim de ocorrência, no momento dos fatos Ana Alice estava na companhia do padrasto e do irmão de 19 anos.

O delegado Marcelo Melo Garcia de Lima, responsável pelo caso, informou que não descarta a existência de outro envolvido. “Com a chegada dos laudos e os próximos depoimentos, teremos uma certeza melhor”, explicou. A identidade desse segundo suspeito não foi divulgada.

Douglas Junior negou qualquer violência contra Ana Alice e autorizou a coleta de amostra de sangue para exame de DNA. O delegado ressaltou que a culpa do padrasto ainda não está comprovada, aguardando os resultados periciais e outras provas em apuração.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários