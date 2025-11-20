A Polícia Civil investiga um segundo suspeito no caso da morte da menina Ana Alice Santos França, de 11 anos. O padrasto dela já foi preso temporariamente, mas a apuração continua para esclarecer as circunstâncias do crime.

Os fatos ocorreram em Serrana. Douglas Junior Nogueira, de 32 anos, padrasto da vítima, foi detido no sábado (15) sob suspeita de abuso sexual. Conforme o boletim de ocorrência, no momento dos fatos Ana Alice estava na companhia do padrasto e do irmão de 19 anos.