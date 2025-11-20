Uma mulher sofreu queimaduras de terceiro grau após a explosão de uma panela de pressão dentro de casa. O acidente, ocorrido nesta semana, mobilizou familiares e resultou na transferência da vítima para atendimento especializado.

O caso aconteceu na zona rural de Aurora, no interior do Ceará. Segundo relatos de parentes, a mulher tentou reduzir a pressão da panela ao colocá-la sob a água da pia, momento em que o utensílio explodiu, projetando vapor e água quente sobre ela.