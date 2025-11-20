20 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Ficou em estado grave após panela de pressão explodir em casa

Por Da Redação | Aurora (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ficou em estado grave após panela de pressão explodir em casa
Ficou em estado grave após panela de pressão explodir em casa

Uma mulher sofreu queimaduras de terceiro grau após a explosão de uma panela de pressão dentro de casa. O acidente, ocorrido nesta semana, mobilizou familiares e resultou na transferência da vítima para atendimento especializado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na zona rural de Aurora, no interior do Ceará. Segundo relatos de parentes, a mulher tentou reduzir a pressão da panela ao colocá-la sob a água da pia, momento em que o utensílio explodiu, projetando vapor e água quente sobre ela.

A vítima recebeu atendimento inicial no hospital do município, mas, devido à gravidade das lesões, foi encaminhada para uma unidade de saúde em Fortaleza, onde segue internada em estado delicado. Familiares e amigos têm pedido orações pela recuperação da mulher.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários