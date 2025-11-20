Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (18). O principal suspeito do crime, o companheiro dela, de 22 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil.
O caso ocorreu no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, dentro da casa onde o casal morava. A vítima foi localizada já sem vida, e as equipes policiais foram acionadas logo após a suspeita do homicídio.
O jovem identificado como Henryque Cassiano da Silva foi detido ainda no local. A Polícia Civil abriu inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte e determinar a motivação do crime.