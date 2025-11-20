20 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Foi morta aos 21 anos pelo companheiro e teve braços arrancados

Por Da Redação | Recife
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Foi morta aos 21 anos pelo companheiro e teve braços arrancados
Foi morta aos 21 anos pelo companheiro e teve braços arrancados

Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (18). O principal suspeito do crime, o companheiro dela, de 22 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, dentro da casa onde o casal morava. A vítima foi localizada já sem vida, e as equipes policiais foram acionadas logo após a suspeita do homicídio.

O jovem identificado como Henryque Cassiano da Silva foi detido ainda no local. A Polícia Civil abriu inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte e determinar a motivação do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários