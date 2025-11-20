A Vara do Júri de São José dos Campos decretou a prisão preventiva de Heitor Rabelo Stetner, acusado de causar um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra que resultou na morte de um jovem de 20 anos e deixou outra vítima ferida. A decisão foi assinada nesta quarta-feira (19) pelo juiz Milton de Oliveira Sampaio Neto, que também recebeu a denúncia do Ministério Público e determinou o prosseguimento da ação penal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Colisão violenta.

Segundo a decisão, Stetner teria ingerido grande quantidade de bebida alcoólica durante a madrugada e, em seguida, assumido a direção de um veículo de alta potência. Ele trafegava em alta velocidade pela Dutra quando colidiu violentamente contra a traseira do carro onde estavam as vítimas. O impacto lançou o passageiro do banco traseiro para fora do veículo, projetando-o sobre a pista, onde ele acabou atropelado por outros carros, sofrendo múltiplas lesões fatais.