O corpo de Alane Rayane Santos foi encontrado na tarde de segunda-feira (17) dentro da residência onde morava. A vítima apresentava marcas de violência e sinais de execução, segundo informações das autoridades.
O caso ocorreu na Rua Pinheiro, no Residencial Neusa Garcia, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Alane estava com as mãos amarradas e tinha múltiplos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Os primeiros levantamentos apontam para a possibilidade de que ela tenha sido torturada antes de ser morta. A Polícia Civil também trabalha com a hipótese de feminicídio.
Investigadores acreditam que houve luta corporal antes do crime, o que reforça a suspeita de extrema violência na ação. A Polícia Militar, por meio do 4º BPM, isolou a área para preservar a cena e permitir o trabalho pericial.
As diligências já foram iniciadas para identificar o autor ou autores e esclarecer a motivação da execução. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.