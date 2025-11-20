20 de novembro de 2025
FEMINICÍDIO

Alane é encontrada sem vida e com as mãos amarradas em casa

Por Da Redação | Caruaru (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Alane é encontrada sem vida e com as mãos amarradas em casa
Alane é encontrada sem vida e com as mãos amarradas em casa

O corpo de Alane Rayane Santos foi encontrado na tarde de segunda-feira (17) dentro da residência onde morava. A vítima apresentava marcas de violência e sinais de execução, segundo informações das autoridades.

O caso ocorreu na Rua Pinheiro, no Residencial Neusa Garcia, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Alane estava com as mãos amarradas e tinha múltiplos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Os primeiros levantamentos apontam para a possibilidade de que ela tenha sido torturada antes de ser morta. A Polícia Civil também trabalha com a hipótese de feminicídio.

Investigadores acreditam que houve luta corporal antes do crime, o que reforça a suspeita de extrema violência na ação. A Polícia Militar, por meio do 4º BPM, isolou a área para preservar a cena e permitir o trabalho pericial.

As diligências já foram iniciadas para identificar o autor ou autores e esclarecer a motivação da execução. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

