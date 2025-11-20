20 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Personal é assassinado pela ex na saída da academia

Por Da Redação | Itajaí (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Personal é assassinado pela ex na saída da academia
Personal é assassinado pela ex na saída da academia

O personal trainer Guilherme Montani, de 34 anos, foi morto com aproximadamente 17 disparos na noite de terça-feira (18), logo após deixar a academia onde treinava. Segundo a polícia, a principal suspeita é a ex-namorada, que não aceitava o término e o recente noivado da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Itajaí (SC), quando Guilherme caminhava em direção à própria moto. Conforme a investigação, a suspeita teria ido ao local usando uma peruca para não ser reconhecida e atirou diversas vezes contra o personal trainer. Ele morreu ainda no local.

A mulher fugiu após os disparos e continua sendo procurada. Policiais encontraram a peruca usada no ataque escondida nas proximidades da academia. Amigos da vítima afirmaram que Guilherme vinha recebendo ameaças havia algum tempo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários