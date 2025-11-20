O personal trainer Guilherme Montani, de 34 anos, foi morto com aproximadamente 17 disparos na noite de terça-feira (18), logo após deixar a academia onde treinava. Segundo a polícia, a principal suspeita é a ex-namorada, que não aceitava o término e o recente noivado da vítima.

O crime ocorreu em Itajaí (SC), quando Guilherme caminhava em direção à própria moto. Conforme a investigação, a suspeita teria ido ao local usando uma peruca para não ser reconhecida e atirou diversas vezes contra o personal trainer. Ele morreu ainda no local.