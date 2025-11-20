O assassinato do empresário conhecido como “Zé do Rádio” foi encomendado pelo filho mais novo, já preso por tráfico, segundo a Polícia Civil. As investigações apontam que o crime teve como motivação disputas financeiras dentro da própria família.

A apuração ocorre em Campo Grande do Piauí, onde o caso ganhou repercussão. De acordo com os policiais, o filho articulou o homicídio de dentro do presídio. Para tentar incriminar o irmão, ele produziu documentos falsos e criou mensagens simuladas em aplicativos de conversa, numa tentativa de desviar o foco da investigação.