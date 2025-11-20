Um homem de 31 anos foi preso na noite de quarta-feira (19) suspeito de tentar matar o padrasto, também de 31 anos, e agredir a própria mãe, de 53. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar.
O caso ocorreu em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o documento, o padrasto teria ido até a casa do enteado para comprar crack e entregou R$ 10 ao suspeito. O jovem chegou a mostrar a droga, mas se recusou a vender, devolvendo o dinheiro. Após nova insistência, o suspeito pegou um facão e atacou o padrasto, que tentou fugir, mas acabou ferido na mão esquerda e na cabeça.
Pouco depois, a mãe do agressor saiu em busca do filho para recuperar o próprio celular, que havia desaparecido durante a confusão. Ela relatou que, ao encontrá-lo, foi empurrada, xingada, derrubada no chão e chutada. O aparelho chegou a ser devolvido, mas o suspeito tomou de volta em seguida.
A mulher, ainda abalada, afirmou que o amor materno permanece, mas não evita o rompimento após as agressões. Ela também relembrou o período em que o filho esteve preso por mais de cinco anos e o apoio que ofereceu durante esse tempo, citando falas ofensivas que ouviu do rapaz após ele deixar o presídio.
Mesmo diante das agressões e da dor emocional, a mãe diz que pretende seguir em frente. A Polícia Civil vai investigar o caso.