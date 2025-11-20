Um homem de 31 anos foi preso na noite de quarta-feira (19) suspeito de tentar matar o padrasto, também de 31 anos, e agredir a própria mãe, de 53. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar.

O caso ocorreu em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o documento, o padrasto teria ido até a casa do enteado para comprar crack e entregou R$ 10 ao suspeito. O jovem chegou a mostrar a droga, mas se recusou a vender, devolvendo o dinheiro. Após nova insistência, o suspeito pegou um facão e atacou o padrasto, que tentou fugir, mas acabou ferido na mão esquerda e na cabeça.