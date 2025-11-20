Uma mulher de 30 anos denunciou ter sido estuprada durante um assalto na madrugada desta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o agressor teria cometido o crime na presença do namorado da vítima.

O caso aconteceu na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A mulher estava na orla acompanhada do namorado, de 26 anos, quando o casal foi surpreendido por um homem armado com uma faca. O suspeito ordenou que o rapaz se deitasse no chão e, após dominá-lo, o amarrou. Em seguida, segundo o relato da vítima, ele a violentou.