Uma mulher de 30 anos denunciou ter sido estuprada durante um assalto na madrugada desta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o agressor teria cometido o crime na presença do namorado da vítima.
O caso aconteceu na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A mulher estava na orla acompanhada do namorado, de 26 anos, quando o casal foi surpreendido por um homem armado com uma faca. O suspeito ordenou que o rapaz se deitasse no chão e, após dominá-lo, o amarrou. Em seguida, segundo o relato da vítima, ele a violentou.
A Polícia Militar foi chamada logo após o crime e fez buscas pela região, mas não encontrou o agressor. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares para atendimento e realização dos exames previstos no protocolo para casos de violência sexual.
Durante o registro da ocorrência, outra denúncia semelhante chegou à PM. No mesmo município, uma jovem de 25 anos afirmou ter sido alvo de uma tentativa de estupro enquanto estava com o namorado, de 22, em um posto de combustíveis. O suspeito, que usava um pano vermelho cobrindo parte do rosto e também portava uma faca, fugiu após a abordagem. Os casos seguem em investigação.