20 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Foi 4stuprad@ na frente do namorado após assalto

Por Da Redação | São Mateus (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Foi 4stuprad@ na frente do namorado
Foi 4stuprad@ na frente do namorado

Uma mulher de 30 anos denunciou ter sido estuprada durante um assalto na madrugada desta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o agressor teria cometido o crime na presença do namorado da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A mulher estava na orla acompanhada do namorado, de 26 anos, quando o casal foi surpreendido por um homem armado com uma faca. O suspeito ordenou que o rapaz se deitasse no chão e, após dominá-lo, o amarrou. Em seguida, segundo o relato da vítima, ele a violentou.

A Polícia Militar foi chamada logo após o crime e fez buscas pela região, mas não encontrou o agressor. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares para atendimento e realização dos exames previstos no protocolo para casos de violência sexual.

Durante o registro da ocorrência, outra denúncia semelhante chegou à PM. No mesmo município, uma jovem de 25 anos afirmou ter sido alvo de uma tentativa de estupro enquanto estava com o namorado, de 22, em um posto de combustíveis. O suspeito, que usava um pano vermelho cobrindo parte do rosto e também portava uma faca, fugiu após a abordagem. Os casos seguem em investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários