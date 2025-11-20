20 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Sofreu queimaduras na banheira do motel e morreu

Por Da Redação | Campo Mourão (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Anderson Bueno de Andrade
Anderson Bueno de Andrade

Na manhã de quarta-feira (12), o produtor rural Anderson Bueno de Andrade, de 30 anos, morreu após complicações provocadas por queimaduras que atingiram cerca de 90% do corpo. Ele havia sido transferido para Curitiba devido à gravidade dos ferimentos, mas não resistiu.

O acidente ocorreu em um motel no interior do Paraná. Morador de Campo Mourão, Anderson sofreu queimaduras enquanto utilizava uma banheira do estabelecimento. As circunstâncias ainda são investigadas, e uma possível falha no equipamento não está descartada pelas autoridades.

O produtor rural permaneceu internado na capital paranaense, mas o quadro clínico se agravou. A morte dele gerou grande comoção em Campo Mourão, onde familiares e amigos prestaram homenagens nas redes sociais.

Mensagens destacaram o sorriso e a personalidade tranquila do jovem. Uma amiga lamentou “a partida triste” e desejou força à família. Outra pessoa próxima também ressaltou o jeito simples e educado de Anderson, além da relação afetiva que mantinha com todos ao seu redor.

O sepultamento ocorreu no dia 13 de novembro, em Campo Mourão.

