Na manhã de quarta-feira (12), o produtor rural Anderson Bueno de Andrade, de 30 anos, morreu após complicações provocadas por queimaduras que atingiram cerca de 90% do corpo. Ele havia sido transferido para Curitiba devido à gravidade dos ferimentos, mas não resistiu.
O acidente ocorreu em um motel no interior do Paraná. Morador de Campo Mourão, Anderson sofreu queimaduras enquanto utilizava uma banheira do estabelecimento. As circunstâncias ainda são investigadas, e uma possível falha no equipamento não está descartada pelas autoridades.
O produtor rural permaneceu internado na capital paranaense, mas o quadro clínico se agravou. A morte dele gerou grande comoção em Campo Mourão, onde familiares e amigos prestaram homenagens nas redes sociais.
Mensagens destacaram o sorriso e a personalidade tranquila do jovem. Uma amiga lamentou “a partida triste” e desejou força à família. Outra pessoa próxima também ressaltou o jeito simples e educado de Anderson, além da relação afetiva que mantinha com todos ao seu redor.
O sepultamento ocorreu no dia 13 de novembro, em Campo Mourão.