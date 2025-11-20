Na manhã de quarta-feira (12), o produtor rural Anderson Bueno de Andrade, de 30 anos, morreu após complicações provocadas por queimaduras que atingiram cerca de 90% do corpo. Ele havia sido transferido para Curitiba devido à gravidade dos ferimentos, mas não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu em um motel no interior do Paraná. Morador de Campo Mourão, Anderson sofreu queimaduras enquanto utilizava uma banheira do estabelecimento. As circunstâncias ainda são investigadas, e uma possível falha no equipamento não está descartada pelas autoridades.