Na manhã desta quinta-feira (19), três pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-070. As vítimas foram identificadas como Maria Jacqueline Meneguete, de 34 anos e grávida de quatro meses, o marido Fabio do Nascimento Silva, de 39 anos, e a filha do casal, Hadassa Meneguete do Nascimento Silva, de nove meses.

O acidente ocorreu próximo ao município de Poconé, região que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro da família seguia em direção a Cáceres quando atravessou para a pista contrária e bateu de frente com um caminhão-guincho. A parte frontal do veículo ficou completamente destruída.