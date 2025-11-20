20 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Colisão frontal tira a vida de pai, mãe grávida e bebê na estrada

Por Da Redação | Poconé (MT)
| Tempo de leitura: 2 min
Na manhã desta quinta-feira (19), três pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-070. As vítimas foram identificadas como Maria Jacqueline Meneguete, de 34 anos e grávida de quatro meses, o marido Fabio do Nascimento Silva, de 39 anos, e a filha do casal, Hadassa Meneguete do Nascimento Silva, de nove meses.

O acidente ocorreu próximo ao município de Poconé, região que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro da família seguia em direção a Cáceres quando atravessou para a pista contrária e bateu de frente com um caminhão-guincho. A parte frontal do veículo ficou completamente destruída.

A criança estava no bebê-conforto, no banco traseiro. Motoristas que passavam pelo local pararam para prestar socorro e conseguiram retirá-la com vida do automóvel. Ela foi levada ao Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, mas não resistiu aos ferimentos. Os pais morreram ainda no local da colisão.

A área foi isolada pela PRF para o trabalho das equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Após a análise do trecho, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O motorista do caminhão, que não se feriu, permaneceu no local e prestou esclarecimentos.

A Polícia Civil segue investigando as causas do acidente. A apuração deve considerar condições da pista, visibilidade e eventuais falhas mecânicas. O trecho da BR-070 é conhecido pelo fluxo intenso e por registrar acidentes graves nos últimos anos, o que reacende discussões sobre segurança viária no interior do estado.

A morte da família provoca comoção na região e reforça os alertas sobre os riscos em pontos críticos das rodovias mato-grossenses enquanto autoridades tentam esclarecer o que provocou a invasão da pista contrária.

