“Menino de coração puro”, o jovem Lucas Siqueira, de 20 anos, morreu tragicamente após ser encontrado caído ao lado de uma moto na Dutra, em Caçapava, na madrugada desta quinta-feira (20/11).
A morte do jovem gerou grande comoção no Vale do Paraíba. As circunstâncias do caso permanecem cercadas de dúvidas.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como morte suspeita, com natureza de encontro de cadáver, morte acidental e morte súbita, sem causa determinante aparente. Lucas chegou a ser socorrido por uma equipe da RioSP, concessionária responsável pela rodovia, após a empresa receber a informação de que havia um jovem caído às margens da Dutra.
A vítima foi levada à Fusam, na Avenida Doutor Pereira de Mattos, no centro de Caçapava. No hospital, equipes médicas tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu.
Comoção nas redes sociais
Carismático, querido e conhecido pelo sorriso fácil, Lucas recebeu dezenas de homenagens nas redes sociais. Mensagens destacam seu bom coração, generosidade e presença constante na vida das pessoas próximas.
“Menino puro de coração, gigante, sempre com um sorriso no rosto…”, escreveu uma amiga próxima. “Por que tinha que ser logo você? Meu coração doi demais”, publicou um amigo de infância. Outros lembraram conversas recentes, a trajetória do jovem e a dor da despedida repentina.
A morte de Lucas impactou a comunidade de Caçapava, onde ele cresceu e construiu vínculos fortes. Até o momento, a família não informou detalhes sobre velório e sepultamento.
Resgate às margens da Dutra
Segundo o boletim, a RioSP enviou uma equipe de resgate após o aviso de que havia uma pessoa caída perto da rodovia. A vítima foi encontrada ao lado de uma motocicleta, mas o documento não traz detalhes sobre o estado do veículo, a dinâmica do possível acidente ou se houve envolvimento de terceiros.
Após o atendimento pré-hospitalar, Lucas foi encaminhado à FUSAM, onde a morte foi confirmada. Amoto não foi encontrada
Apesar de o jovem ter sido encontrado ao lado de uma motocicleta, o boletim aponta que o veículo não foi localizado posteriormente, o que adiciona ainda mais dúvidas ao caso.
Pontos fundamentais seguem sem esclarecimento: Localização exata da ocorrência na Dutra; Condições da motocicleta e possíveis danos; Existência de indícios de colisão; Identidade da pessoa que acionou a RioSP; Informações detalhadas sobre a equipe de resgate envolvida. Essas lacunas deverão ser investigadas pela Polícia Civil.
Como a família recebeu a notícia
Quem compareceu à delegacia para comunicar a morte foi uma parente por afinidade. Ela relatou que recebeu a informação de que Lucas havia dado entrada na Fusam e que era necessária a presença de alguém da família.
Ao chegar ao hospital, foi informada de que o jovem já havia falecido. A declarante, então, foi orientada a registrar o boletim de ocorrência — passo necessário para o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Enquanto isso, familiares diretos permaneceram no pronto-socorro.