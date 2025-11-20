“Menino de coração puro”, o jovem Lucas Siqueira, de 20 anos, morreu tragicamente após ser encontrado caído ao lado de uma moto na Dutra, em Caçapava, na madrugada desta quinta-feira (20/11).

A morte do jovem gerou grande comoção no Vale do Paraíba. As circunstâncias do caso permanecem cercadas de dúvidas.