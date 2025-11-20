Presidente da Comunidade Canção Nova, padre Wagner Ferreira esteve com o papa Leão 14 na quarta-feira (19), durante a Audiência Geral no Vaticano. O sacerdote pode cumprimentar o sumo pontífice.

Wagner entregou ao papa dois presentes. Uma capelinha do “Pai das Misericórdias”, um dos ornamentos do Santuário que está localizado na sede da comunidade católica, em Cachoeira Paulista. A imagem, expressão da espiritualidade da Canção Nova, reproduz a parábola do Filho Pródigo (Lc 15, 11-32).