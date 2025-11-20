Presidente da Comunidade Canção Nova, padre Wagner Ferreira esteve com o papa Leão 14 na quarta-feira (19), durante a Audiência Geral no Vaticano. O sacerdote pode cumprimentar o sumo pontífice.
Wagner entregou ao papa dois presentes. Uma capelinha do “Pai das Misericórdias”, um dos ornamentos do Santuário que está localizado na sede da comunidade católica, em Cachoeira Paulista. A imagem, expressão da espiritualidade da Canção Nova, reproduz a parábola do Filho Pródigo (Lc 15, 11-32).
O outro foi um livro de autoria do fundador da Comunidade Canção Nova, padre Jonas Abib (1936-2022), intitulado “Canção Nova, uma Obra de Deus”. A obra narra a inspiração e a missão evangelizadora confiada por Deus ao sacerdote: “Formar homens novos para o Mundo Novo”.
Durante o encontro com o papa, padre Wagner ressaltou o chamado específico da Canção Nova à evangelização pelos meios de comunicação, alcançando famílias e realidades em todo Brasil e no mundo com o anúncio do Evangelho e a promoção da fé, da esperança e da vida nova em Cristo Jesus.
“Estou em Roma como peregrino de esperança e, além de participar da catequese do Santo Padre, tive a oportunidade de estar pessoalmente com ele e pedir uma benção para a nossa Instituição. Com acolhida e cordialidade, papa Leão disse: ‘Eu abençoo toda a Obra Canção Nova, Deus vos abençoe’, abençoando os missionários, colaboradores, benfeitores, todos que participam da nossa missão de evangelizar”, disse o sacerdote da região.