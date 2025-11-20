A Embraer anunciou um “novo patamar” na cooperação com a Holanda no domínio de defesa. A fabricante assinou novos acordos de cooperação com a TNO (Organização Holandesa para Pesquisa Científica Aplicada) e as empresas OPT/NET e ILIAS, fortalecendo seu alinhamento com o ecossistema holandês de defesa.

As parcerias foram assinadas no âmbito do Acordo de Participação Industrial com o Ministério dos Assuntos Econômicos da Holanda.