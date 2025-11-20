A Embraer anunciou um “novo patamar” na cooperação com a Holanda no domínio de defesa. A fabricante assinou novos acordos de cooperação com a TNO (Organização Holandesa para Pesquisa Científica Aplicada) e as empresas OPT/NET e ILIAS, fortalecendo seu alinhamento com o ecossistema holandês de defesa.
As parcerias foram assinadas no âmbito do Acordo de Participação Industrial com o Ministério dos Assuntos Econômicos da Holanda.
Com a TNO, a Embraer colaborará em sistemas multiagentes e gestão de dados para apoiar missões de vigilância e ampliar a agilidade operacional. A parceria com a OPT/NET tem como foco aplicar tecnologias baseadas em inteligência artificial para aprimorar o apoio à tomada de decisão em operações militares complexas. E com a ILIAS fornecerá soluções integradas de dados, em tempo real, para potencializar a gestão de frotas.
A Atech, empresa do Grupo Embraer, apoiará essas iniciativas com sua expertise em sistemas de missão crítica, comando e controle e análise de dados de inteligência, reforçando o desenvolvimento tecnológico conjunto com TNO e OPT/NET.
“É uma satisfação ver as parcerias entre a Embraer e a Base Industrial de Tecnologia de Defesa da Holanda (DTIB, em inglês) prosperando. A Política de Participação Industrial fortalece a DTIB ao fomentar conhecimento, tecnologia e capacidade industrial. A colaboração entre a indústria holandesa e a Embraer com base na aquisição do C-390 Millennium é fundamental para ambas as partes”, afirmou Jan Christiaan Dicke, comissário de Produção Militar do Ministério dos Assuntos Econômicos da Holanda.
“Essas colaborações são mais um marco na relação da Embraer com o ecossistema de defesa holandês, reforçando nosso compromisso de desenvolver tecnologias avançadas e soluções operacionais com parceiros de confiança”, disse Frederico Lemos, CCO da Embraer Defesa & Segurança.