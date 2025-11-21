O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), avaliou como “totalmente descabida” a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, após julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal). Para Celso, não houve a apresentação de evidências ou provas de que Bolsonaro tenha envolvimento na trama golpista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Primeiro, a condenação do presidente Bolsonaro, acho totalmente descabida. No jurídico você precisa trazer provas, você precisa trazer evidências, você precisa trazer um detalhamento para levar a uma conclusão, uma decisão judicial, nesse caso não houve”, disse o prefeito em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.
“Então, acho que existem vários vícios desse processo. Acho que é uma condenação totalmente equivocada, errônea, mas justiça a gente respeita”, completou.
Celso também é favorável à anistia dos presos condenados por participar do 8 de janeiro, diante do que chamou de “condenações desproporcionais” e “perseguição política”.
“Na questão da anistia, é totalmente desproporcional uma pessoa pegar anos de cadeia porque pichou com um batom, porque escreveu com um batom numa estátua. Então acho que essa desproporcionalidade, essa perseguição política, só cria um processo ainda maior de polarização, de injustiça, de um sentimento de divisão do país”, afirmou.
“E eu acho que a gente tem que parar com essa sensação de divisão. A gente tem que em algum momento sentar e falar: independente dos lados políticos, a gente precisa construir algo que convirja, que vá em direção para frente”, disse Celso.
Na avaliação do prefeito de Jacareí, essas “injustiças” estão levando o país à "situação lamentável que estamos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista institucional”. E finalizou: “A partir do momento que as instituições começam a perder credibilidade, a democracia fica em risco.”
OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.