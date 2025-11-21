O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), avaliou como “totalmente descabida” a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, após julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal). Para Celso, não houve a apresentação de evidências ou provas de que Bolsonaro tenha envolvimento na trama golpista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Primeiro, a condenação do presidente Bolsonaro, acho totalmente descabida. No jurídico você precisa trazer provas, você precisa trazer evidências, você precisa trazer um detalhamento para levar a uma conclusão, uma decisão judicial, nesse caso não houve”, disse o prefeito em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.