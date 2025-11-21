O promotor de justiça Alexandre Castilho, membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, disse que o fortalecimento da rede de enfrentamento ao PCC (Primeiro Comando da Capital) reduziu a chance de um novo ataque da facção criminosa contra as forças de segurança, como ocorreu em 2006.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na época, membros do grupo organizaram rebeliões em penitenciárias e ataques a policiais no estado de São Paulo em represália à transferência de 765 detentos ligados ao PCC para a penitenciária de segurança máxima em Presidente Venceslau.