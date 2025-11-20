A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer a morte de Lucas Siqueira, o Lukinha, jovem de 20 anos que morreu na madrugada desta quinta-feira (20/11). Ele havia sido encontrado caído ao lado de uma motocicleta , em trecho da Via Dutra, em Caçapava.

O caso foi registrado como morte suspeita, incluindo natureza de encontro de cadáver, morte acidental e morte súbita, sem causa determinante aparente. Amigos do jovem ouvidos por OVALE apontam que Lukinha teria sofrido um acidente de moto.

