A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer a morte de Lucas Siqueira, o Lukinha, jovem de 20 anos que morreu na madrugada desta quinta-feira (20/11). Ele havia sido encontrado caído ao lado de uma motocicleta , em trecho da Via Dutra, em Caçapava.
O caso foi registrado como morte suspeita, incluindo natureza de encontro de cadáver, morte acidental e morte súbita, sem causa determinante aparente. Amigos do jovem ouvidos por OVALE apontam que Lukinha teria sofrido um acidente de moto.
Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi socorrido por uma equipe da RioSP, concessionária responsável pela rodovia, após a empresa receber a informação de que havia uma pessoa caída próximo à pista. Ele foi levado à Fusam, onde passou por manobras de reanimação, mas não resistiu.
Até o momento, não há detalhes sobre o ponto exato da Dutra, condições da motocicleta, dinâmica do possível acidente ou a existência de outros veículos envolvidos. O boletim também não informa quem fez o chamado à concessionária. A moto, segundo o registro, não foi encontrada.
Familiares foram acionados pelo hospital
Quem compareceu à delegacia para comunicar o óbito foi a irmã do genro da declarante. Ela relatou que foi chamada ao hospital, onde recebeu a notícia da morte, e depois orientada a registrar a ocorrência na Delegacia de Caçapava.
Os familiares diretos permaneceram na unidade de saúde enquanto a declarante cuidava da documentação para o envio do corpo ao IML (Instituto Médico Legal), onde serão realizados exames necroscópicos e toxicológicos.
Como foi o resgate na Dutra
A RioSP informou à polícia que enviou uma equipe de resgate ao local após ser avisada sobre o jovem caído ao lado de uma moto. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado à Fusam, porém já chegou em parada cardiorrespiratória.
A investigação agora busca esclarecer: O local exato do resgate na Dutra; se houve colisão; o estado e paradeiro da motocicleta; quem acionou o socorro; se há testemunhas do ocorrido.
Comoção toma conta das redes sociais
A morte de Lukinha gerou grande comoção em Caçapava. Amigos e familiares publicaram dezenas de homenagens, destacando o sorriso fácil, o coração bondoso e a personalidade marcante do jovem.
Mensagens nas redes sociais lembram a trajetória do rapaz desde a infância e ressaltam sua presença constante e companheirismo. “Para sempre será nós”, escreveu um amigo. “Menino puro de coração, trabalhador e querido por todos”, publicou uma amiga próxima.
Próximos passos da investigação
A polícia aguarda os laudos do IML para identificar a causa da morte. Caso seja apontada morte violenta ou indícios de atropelamento, queda grave ou qualquer ação criminosa, um inquérito específico será aberto.
Enquanto isso, a investigação seguirá ouvindo familiares, a equipe de resgate e analisando dados que possam indicar o que realmente aconteceu com o jovem antes de ser encontrado na rodovia.