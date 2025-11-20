Um jovem de 22 anos morreu na tarde desta quarta-feira (19) dentro do 3º Distrito Policial, na zona sul de São José dos Campos, poucas horas após ter sido preso por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Elmano Veloso. A causa da morte ainda não foi esclarecida.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como tráfico de drogas e morte suspeita/morte súbita, sem causa determinante aparente até a conclusão dos laudos do IML (Instituto Médico Legal).
A namorada disse à polícia que o jovem havia passado a noite consumindo drogas, incluindo lança-perfume, maconha, bebida alcoólica e substâncias sintéticas como Spice/K2. Relatou também que o rapaz teria sido agredido dias antes por outros traficantes da região durante uma discussão por dinheiro.
Prisão no Elmano Veloso
O jovem foi detido junto da companheira, de 38 anos, depois que investigadores localizaram dentro do imóvel onde estavam uma sacola com porções de cocaína, maconha, skunk e haxixe, além de dinheiro trocado. A ação ocorreu na Rua João Batista Barreto, a conhecida “Rua 12”, apontada pela polícia como ponto de tráfico recorrente.
Os policiais relataram que chegaram ao endereço em busca de um foragido e que observaram a entrega de uma sacola suspeita a moradores do imóvel. Na abordagem, encontraram o casal no quarto e localizaram as drogas embaladas.
A perícia contabilizou 204 gramas de entorpecentes: cocaína: 105,3 g (43 porções); maconha: 75,4 g (17 invólucros); skunk: 12,3 g (9 invólucros); haxixe: 11 g (8 porções); dinheiro apreendido: R$ 13. O caso foi enquadrado por “ter em depósito” e “guardar” drogas.
Mal súbito dentro da cela
Enquanto aguardava o interrogatório, já no 3º DP, o jovem começou a passar mal dentro da cela. O Samu foi acionado, e uma equipe de suporte avançado realizou manobras de reanimação, mas ele não resistiu.
Segundo o boletim, o jovem contou aos policiais que já havia sido atendido na UPA do Campo dos Alemães após essas agressões e, por isso, recusou novo atendimento médico antes de ser levado à delegacia.
Laudos vão definir causa da morte
A Polícia Científica realizou exames no local e a cela foi periciada. O corpo foi levado ao IML, onde passará por: exame necroscópico, para identificar possível trauma, parada cardiorrespiratória ou outra causa física; exame toxicológico, que deve apontar quais substâncias o jovem havia consumido e em que quantidades.
A Polícia Civil informou que, se houver indício de morte violenta, um inquérito específico sobre a morte em custódia será instaurado. Enquanto isso, a companheira permanece detida após pedido de prisão preventiva.
O caso está sob responsabilidade do 3º DP, que aguarda os laudos para definir os próximos passos. Até o momento, o registro segue como morte suspeita/súbita, sem causa aparente confirmada.