Um jovem de 22 anos morreu na tarde desta quarta-feira (19) dentro do 3º Distrito Policial, na zona sul de São José dos Campos, poucas horas após ter sido preso por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Elmano Veloso. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como tráfico de drogas e morte suspeita/morte súbita, sem causa determinante aparente até a conclusão dos laudos do IML (Instituto Médico Legal).