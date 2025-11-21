De acordo com o Boletim de Balneabilidade das Praias Paulistas, emitido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na quarta-feira (19), oito praias do Litoral Norte não estão próprias para banho durante o feriado prolongado. A classificação é válida até a próxima avaliação, que monitora a qualidade da água com base na quantidade de bactérias fecais.
Os banhistas devem evitar os seguintes pontos, classificados como impróprios:
- Em Ubatuba: Itaguá (av. Leovegildo, nº 1724) e Perequê Mirim.
- Em São Sebastião: Boiçucanga e Pontal da Cruz.
- Em Ilhabela: Itaguaçu, Itaquanduba e Sino.
- Em Caraguatatuba, a praia da Prainha também foi classificada como imprópria.
A classificação da Cetesb segue critérios do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e baseia-se na coleta de bactérias fecais ao longo de cinco semanas consecutivas. O alto nível dessas bactérias na água, geralmente indica contaminação por esgoto e pode causar doenças, por isso a orientação principal é buscar praias seguras para os banhos de mar e prática de esportes.
A Cetesb reforça a recomendação de evitar o banho em praias classificadas como impróprias e, como regra geral, de que se evite entrar no mar por 24 horas após as chuvas.