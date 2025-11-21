De acordo com o Boletim de Balneabilidade das Praias Paulistas, emitido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na quarta-feira (19), oito praias do Litoral Norte não estão próprias para banho durante o feriado prolongado. A classificação é válida até a próxima avaliação, que monitora a qualidade da água com base na quantidade de bactérias fecais.

Os banhistas devem evitar os seguintes pontos, classificados como impróprios:

Em Ubatuba: Itaguá (av. Leovegildo, nº 1724) e Perequê Mirim.

Em São Sebastião: Boiçucanga e Pontal da Cruz.

Em Ilhabela: Itaguaçu, Itaquanduba e Sino.

Em Caraguatatuba, a praia da Prainha também foi classificada como imprópria.

