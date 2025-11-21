21 de novembro de 2025
BALNEABILIDADE

Litoral norte tem oito praias impróprias para banho neste feriado

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
De acordo com o Boletim de Balneabilidade das Praias Paulistas, emitido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na quarta-feira (19), oito praias do Litoral Norte não estão próprias para banho durante o feriado prolongado. A classificação é válida até a próxima avaliação, que monitora a qualidade da água com base na quantidade de bactérias fecais.

Os banhistas devem evitar os seguintes pontos, classificados como impróprios:

  • Em Ubatuba: Itaguá (av. Leovegildo, nº 1724) e Perequê Mirim.
  • Em São Sebastião: Boiçucanga e Pontal da Cruz.
  • Em Ilhabela: Itaguaçu, Itaquanduba e Sino.
  • Em Caraguatatuba, a praia da Prainha também foi classificada como imprópria.

A classificação da Cetesb segue critérios do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e baseia-se na coleta de bactérias fecais ao longo de cinco semanas consecutivas. O alto nível dessas bactérias na água, geralmente indica contaminação por esgoto e pode causar doenças, por isso a orientação principal é buscar praias seguras para os banhos de mar e prática de esportes.

A Cetesb reforça a recomendação de evitar o banho em praias classificadas como impróprias e, como regra geral, de que se evite entrar no mar por 24 horas após as chuvas.

