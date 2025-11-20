Um filhote de bulldogue francês de 10 meses, chamado Bruce, morreu após passar por um procedimento de banho e tosa em uma empresa terceirizada dentro do Vale Sul Shopping, em São José dos Campos. O caso aconteceu no dia 24 de outubro de 2025 e foi confirmado por laudo de necropsia assinado pela médica-veterinária Profa. Dra. Janaína Duart. O documento foi divulgado nesta quinta-feira (20).

Na secadora.

Segundo o relato da tutora, Nathália Ritter Rosa, Bruce estava no banho e tosa de uma empresa em um shopping da região Sul de São José, junto com outros cães da raça pug. Às 15h20, ela recebeu uma mensagem informando que os animais estavam prontos, mas não pôde buscá-los naquele momento. Cerca de uma hora depois, uma nova mensagem informava que os cães pareciam “fadigados”.