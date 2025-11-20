A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (20) um suspeito de envolvimento no assassinato de Marcos Felipe do Santo Francisco, de 21 anos, morto no dia 4 de maio deste ano, durante briga nas proximidades de uma adega de Jacareí.

A prisão ocorreu em São José dos Campos, pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão que também está ligado a outras investigações de tentativas de homicídio na cidade.