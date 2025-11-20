A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (20) um suspeito de envolvimento no assassinato de Marcos Felipe do Santo Francisco, de 21 anos, morto no dia 4 de maio deste ano, durante briga nas proximidades de uma adega de Jacareí.
A prisão ocorreu em São José dos Campos, pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão que também está ligado a outras investigações de tentativas de homicídio na cidade.
Marcos Felipe foi morto após uma briga. Ele foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo, que o balearam no pescoço, nas costas e no abdômen. Um jovem de 18 anos também foi atingido no braço, sendo socorrido e sobrevivendo ao ataque.
De acordo com as investigações, o grupo de suspeitos teria iniciado a briga encarando as vítimas. Durante o confronto, um dos envolvidos sacou uma arma e disparou contra os jovens. Na época, testemunhas afirmaram que a discussão começou dentro da adega e terminou com pelo menos quatro disparos feitos por jovens que fugiram logo após o crime (veja o vídeo).
O suspeito preso nesta quinta-feira foi conduzido à DIG de Jacareí. Outras pessoas também foram detidas em investigações paralelas, e uma motocicleta foi apreendida. A ocorrência segue em andamento.