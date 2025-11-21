A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou uma autorização excepcional para que a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) realize pesquisas sobre o cultivo da planta Cannabis sativa. A empresa visa estudar meios de atender ao interesse econômico, social, ambiental e medicinal da planta.

Antes de iniciar os trabalhos, a Embrapa passará por uma inspeção e deverá cumprir uma série de requisitos rigorosos para garantir a segurança e o controle do material.

