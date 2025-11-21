21 de novembro de 2025
PESQUISA CIENTÍFICA

Anvisa autoriza a Embrapa a pesquisar cultivo de Cannabis sativa

Por Da redação | Brasília
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou uma autorização excepcional para que a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) realize pesquisas sobre o cultivo da planta Cannabis sativa. A empresa visa estudar meios de atender ao interesse econômico, social, ambiental e medicinal da planta.

Antes de iniciar os trabalhos, a Embrapa passará por uma inspeção e deverá cumprir uma série de requisitos rigorosos para garantir a segurança e o controle do material.

Nenhum produto resultante das pesquisas poderá ser comercializado. A permissão é apenas para envio de material vegetal não apto à propagação para outras instituições de pesquisa devidamente autorizadas.

Foram autorizadas três linhas principais de estudo: o germoplasma, que é o material genético da planta, as bases científicas de uso medicinal do produto e o Pré-melhoramento de cânhamo para fibras e sementes.

As pesquisas vão garantir que o Brasil crie sua própria base de conhecimento e se torne autônomo em relação à produção de subprodutos e tecnologia, especialmente no uso voltado à saúde.

