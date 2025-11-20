Um homem foi preso em flagrante por furto de rodas de veículo na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Parque Industrial, em São José dos Campos.

A ação ocorreu após o acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Policiais militares da 2ª Cia. de Polícia Militar do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiram ao local e se depararam com dois homens. Um deles, que segurava uma roda veicular, a largou ao avistar a equipe e tentou fugir a pé, sendo capturado após se esconder debaixo de um veículo VW Up. O segundo envolvido conseguiu fugir e não foi localizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp