Um homem foi preso em flagrante por furto de rodas de veículo na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Parque Industrial, em São José dos Campos.
A ação ocorreu após o acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Policiais militares da 2ª Cia. de Polícia Militar do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiram ao local e se depararam com dois homens. Um deles, que segurava uma roda veicular, a largou ao avistar a equipe e tentou fugir a pé, sendo capturado após se esconder debaixo de um veículo VW Up. O segundo envolvido conseguiu fugir e não foi localizado.
Todas as rodas furtadas foram recuperadas. O veículo alvo do furto, um HB20, foi localizado nas proximidades sem três de suas rodas. Já o VW Up utilizado pelo homem detido estava aberto e com a chave na ignição. Dentro dele, a PM encontrou duas rodas da marca Hyundai idênticas à dispensada durante a fuga, além de parafusos de rodas veiculares. As rodas foram restituídas ao proprietário.
A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária. O homem, que já possui outros registros criminais, permaneceu preso por furto qualificado pelo repouso noturno.
Na delegacia, compareceram outros dois indivíduos relacionados ao veículo Up. Ambos foram qualificados como investigados no caso, assim como um terceiro suspeito.