O filho de Maria Verônica, que ficou conhecida como a “Grávida de Taubaté”, vai se tornar padre. Foi a própria mãe quem divulgou a novidade, em postagem nas redes sociais nesta quinta-feira (20).
“Ver meu filho escolher a vida religiosa, entregar-se a Cristo e silenciar o mundo para ouvir apenas a voz de Deus, é ver um milagre que foi crescendo entre lágrimas, provações e esperanças, durante anos temi, rezei, esperei e confiei”, escreveu ela.
Discreto, Eduardo Vieira mantinha um perfil nas redes sociais como designer gráfico, com algumas postagens sobre a família e temas religiosos.
“Agora percebo que a vocação não é um chamado somente para ele. É um chamado também para mim, é aprender a amar sem possuir, a confiar mais no Céu do que no meu próprio coração, a entregar e permanecer de joelhos”, disse Maria Verônica.
“Sim, a saudade dói, a distância será real, mas agora meu amor se transforma em oração, em vigilância silenciosa, em intercessão diária. Eu entreguei meu filho a Deus. E essa entrega, embora banhada em lágrimas discretas, nasce de uma alegria maior”, afirmou.
E completou: “Eu não o perdi, apenas o vejo florescer no jardim onde Deus o plantou. Lembro das provações, dos dias difíceis, das noites de incertezas, das portas fechadas, e vejo que tudo foi preparo, tudo foi promessa. A partir de hoje, minha missão é outra, mas não menor: rezar por ele todos os dias.”
“Que Deus receba meu filho…, e receba também esta mãe que aprende a amar como Ele: com liberdade, confiança e gratidão. Hoje não vivo uma despedida. Vivo uma consagração.”
Maria Verônica não deu detalhes sobre como o filho seguirá para tornar-se sacerdote. Ao responder a um dos muitos comentários posivitos que recebeu, ela disse apenas que "não sabe como será no Mosteiro". Ela pediu para que rezem pela caminhada do filho.
Reconversão.
No final de janeiro deste ano, Eduardo publicou uma foto ao lado dos pais, e escreveu: “Força mãe!”. Era uma maneira de apoiar Maria Verônica após ela voltar a falar publicamente sobre o episódio que a tornou uma das figuras mais comentadas do Brasil, em 2012, quando ficou conhecida como ‘Grávida de Taubaté’, tornando-se um dos memes mais conhecidos no país.
Em entrevista ao Anima Podcast, ela relembrou o período em que fingiu estar grávida de quadrigêmeas e revelou detalhes inéditos sobre como criou a falsa gestação.
“Na minha cabeça, eu estava grávida de quatro. Eu realmente acreditava nisso. Não via motivo para achar que estava errado”, contou ela.
Segundo Maria Verônica, o episódio foi resultado de uma gravidez psicológica, condição em que a mulher acredita estar gestando mesmo sem estar. Quando o corpo parou de apresentar mudanças, Verônica passou a usar panos para simular o crescimento da barriga. “Era tudo pano”, confessou.
Treze anos após a farsa, Maria Verônica reapareceu nas redes sociais e afirmou ter se reconvertido à Igreja Católica, dizendo ter se afastado de uma seita da qual fazia parte à época da falsa gravidez.
A história que começou como um suposto milagre e emocionou o país terminou em escândalo. Depois de ser desmascarada, a “Grávida de Taubaté” chegou a responder por estelionato, mas o processo foi suspenso três anos depois, após um acordo firmado com a Justiça.