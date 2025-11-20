O filho de Maria Verônica, que ficou conhecida como a “Grávida de Taubaté”, vai se tornar padre. Foi a própria mãe quem divulgou a novidade, em postagem nas redes sociais nesta quinta-feira (20).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Ver meu filho escolher a vida religiosa, entregar-se a Cristo e silenciar o mundo para ouvir apenas a voz de Deus, é ver um milagre que foi crescendo entre lágrimas, provações e esperanças, durante anos temi, rezei, esperei e confiei”, escreveu ela.