A Polícia Militar de Aparecida prendeu dois homens procurados pela Justiça, acusados de cometer um homicídio contra um jovem de 21 anos, em Anápolis, Goiás. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (19) em trecho da Via Dutra.

Equipes da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam informações do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) oriundas da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Polícia Civil de Goiás sobre a localização do veículo utilizado pelos suspeitos, que transitava pela Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. O carro foi localizado sobre um guincho no trecho de Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp