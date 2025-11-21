A FAB (Força Aérea Brasileira), por meio do Comae (Comando de Operações Aeroespaciais), interceptou e deteve uma aeronave suspeita oriunda da Venezuela na última quarta-feira (19). O avião foi considerado hostil ignorando os avisos do policiamento, mesmo após Tiro de Aviso e de Detenção. O piloto realizou um pouso em Roraima e fugiu.
O avião foi detectado pelos radares da FAB por volta das 7h, sobrevoando a Reserva Yanomami, na região amazônica, após ingressar no espaço aéreo brasileiro sem plano de voo. A aeronave foi enquadrada como suspeita de tráfico de entorpecentes, conforme o Decreto nº 5.144/2004.
Dois aviões de caça A-29 Super Tucano foram acionados e aplicaram as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo. Após medidas de averiguação e intervenção terem sido ignoradas, a FAB aplicou o Tiro de Aviso. Como o piloto permaneceu irredutível, a aeronave foi reclassificada como hostil e passou a estar sujeita ao Tiro de Detenção.
O piloto da aeronave realizou pouso em uma pista de terra dentro do território nacional, em uma região próxima a Surucucu, em Roraima (RR), e fugiu do local.
Após isolamento do local, militares do Comando Conjunto Catrimani II realizaram a neutralização do avião, que estava com a matrícula adulterada.