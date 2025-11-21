21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ESPAÇO AÉREO

FAB intercepta aeronave suspeita vinda da Venezuela; piloto fugiu

Por Da redação | Roraima
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/FAB
O piloto da aeronave realizou pouso em uma região próxima a Surucucu, em Roraima (RR)
O piloto da aeronave realizou pouso em uma região próxima a Surucucu, em Roraima (RR)

A FAB (Força Aérea Brasileira), por meio do Comae (Comando de Operações Aeroespaciais), interceptou e deteve uma aeronave suspeita oriunda da Venezuela na última quarta-feira (19). O avião foi considerado hostil ignorando os avisos do policiamento, mesmo após Tiro de Aviso e de Detenção. O piloto realizou um pouso em Roraima e fugiu.

O avião foi detectado pelos radares da FAB por volta das 7h, sobrevoando a Reserva Yanomami, na região amazônica, após ingressar no espaço aéreo brasileiro sem plano de voo. A aeronave foi enquadrada como suspeita de tráfico de entorpecentes, conforme o Decreto nº 5.144/2004.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dois aviões de caça A-29 Super Tucano foram acionados e aplicaram as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo. Após medidas de averiguação e intervenção terem sido ignoradas, a FAB aplicou o Tiro de Aviso. Como o piloto permaneceu irredutível, a aeronave foi reclassificada como hostil e passou a estar sujeita ao Tiro de Detenção.

O piloto da aeronave realizou pouso em uma pista de terra dentro do território nacional, em uma região próxima a Surucucu, em Roraima (RR), e fugiu do local.

Após isolamento do local, militares do Comando Conjunto Catrimani II realizaram a neutralização do avião, que estava com a matrícula adulterada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários