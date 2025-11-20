Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na manhã desta quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, as estradas que cortam o Vale do Paraíba têm movimento intenso no sentido Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

Na rodovia Presidente Dutra, por volta de 10h, todo o trecho em Jacareí tem lentidão pelo excesso de veículos. Em São José dos Campos, a lentidão vai do km 137 até a entrada de Caçapava, no km 128.

Em Taubaté, a lentidão vai do km 116 ao 110, no sentido Rio de Janeiro, devido ao excesso de veículos. O trecho fica no entroncamento da Rodovia Carvalho Pinto com a Via Dutra (km 117), e o entroncamento entre a Via Dutra e a Rodovia Oswaldo Cruz, que leva a Ubatuba.

No trevo da rodovia Dom Pedro 1º e da Via Dutra, pelo km 169, há um caminhão tombado, porém não afeta o tráfego de veículos. O veículo carregado com fraldas tombou na tarde dessa quarta-feira (19).