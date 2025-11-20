O Governo do Estado de São Paulo abriu inscrições para 1,2 milhão de vagas gratuitas em cursos de Inteligência Artificial (IA) e tecnologia pelo Portal Trampolim. Interessados podem se inscrever até domingo (23). A iniciativa faz parte do programa "Jornada da TecnologIA" e oferece conhecimentos básicos de IA e também de aplicações avançadas, somando cerca de 100 horas de capacitação distribuídas em trilha formativa.

A trilha formativa é dividida em três etapas, que oferecem diferentes níveis de profundidade:

StartSe: IA para Todos (1 milhão de vagas): Curso introdutório e acessível de 4 horas/aula sobre os fundamentos da Inteligência Artificial e suas aplicações cotidianas.

Salesforce: Agentes de IA (250 mil vagas): Formação de 15h38min, focada no desenvolvimento de agentes de IA, cobrindo Ciência de Dados, Business Intelligence, Ética e Governança.

Qualifica SP: Formação em tecnologia (120 vagas): Etapa prática de 80 horas/aula com turmas específicas, prevista para iniciar em 1º de dezembro.

