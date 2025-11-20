O Governo do Estado de São Paulo abriu inscrições para 1,2 milhão de vagas gratuitas em cursos de Inteligência Artificial (IA) e tecnologia pelo Portal Trampolim. Interessados podem se inscrever até domingo (23). A iniciativa faz parte do programa "Jornada da TecnologIA" e oferece conhecimentos básicos de IA e também de aplicações avançadas, somando cerca de 100 horas de capacitação distribuídas em trilha formativa.
A trilha formativa é dividida em três etapas, que oferecem diferentes níveis de profundidade:
- StartSe: IA para Todos (1 milhão de vagas): Curso introdutório e acessível de 4 horas/aula sobre os fundamentos da Inteligência Artificial e suas aplicações cotidianas.
- Salesforce: Agentes de IA (250 mil vagas): Formação de 15h38min, focada no desenvolvimento de agentes de IA, cobrindo Ciência de Dados, Business Intelligence, Ética e Governança.
- Qualifica SP: Formação em tecnologia (120 vagas): Etapa prática de 80 horas/aula com turmas específicas, prevista para iniciar em 1º de dezembro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os cursos oferecidos são:
Meu Primeiro Emprego (para 16 a 24 anos): Desenvolvimento de Chatbots (30 vagas) e IoT – Internet das Coisas (30 vagas).
Novo Emprego (para 25 a 59 anos): Introdução à Cibersegurança (30 vagas) e Computação em Nuvem (30 vagas).
Empregabilidade
Ao final de toda a trilha, os concluintes serão convidados a participar de uma ação de empregabilidade que vai conectar os talentos formados com empresas de tecnologia parceiras em todo o estado.
Para participar, os candidatos devem ser alfabetizados, residir no Estado de São Paulo e ter idade compatível com a modalidade escolhida. A inscrição deve ser feita na área "Jornadas de Qualificação" do Portal Trampolim, que redireciona o interessado para o Portal Qualifica.