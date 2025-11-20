A FLIJ (Feira Literária de Jacareí) realiza sua edição de 2025 nos dias 28, 29 e 30 de novembro no Parque da Cidade com a distribuição de cerca de 25 mil livros de literatura infantil para o público.
Os livros serão entregues gratuitamente a estudantes da rede municipal e a toda a equipe de educadores, incluindo professores, ADIs (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil), Agentes de Apoio Escolar e equipes de gestão pedagógica.
A programação da feira começa no dia 28 de novembro, às 18h30, com o espetáculo “Clássicos da Disney”, apresentado pela Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí.
Outros destaques do evento incluem:
- Lançamento de Livros: Uma estação especial com autores locais.
- Espaço Inclusivo: O Planeta Azul, um ambiente dedicado a crianças neurodivergentes.
- Atrações Culturais: Três ambientes diferentes para contação de histórias, apresentações de teatro, artistas circenses, personagens lúdicos e brinquedos infláveis.
- Livros Mais Buscados: Duas tendas específicas exibirão títulos populares na Biblioteca Municipal, como Diário de um Banana e Harry Potter.
O encerramento da feira ocorrerá às 16h do dia 30 de novembro, com a apresentação do personagem infantil Kaboo, do “Mundo de Kaboo”, livro que será um dos distribuídos no evento. Haverá ainda food trucks no bolsão de estacionamento.
O Parque da Cidade fica na avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, nº 489, Centro, Jacareí.