A FLIJ (Feira Literária de Jacareí) realiza sua edição de 2025 nos dias 28, 29 e 30 de novembro no Parque da Cidade com a distribuição de cerca de 25 mil livros de literatura infantil para o público.

Os livros serão entregues gratuitamente a estudantes da rede municipal e a toda a equipe de educadores, incluindo professores, ADIs (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil), Agentes de Apoio Escolar e equipes de gestão pedagógica.

