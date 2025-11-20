A Santa Casa de Pindamonhangaba realizará uma ampliação na clínica médica, além da aquisição de equipamentos e adequações nos leitos da maternidade, com recursos de um investimento de R$ 10 milhões do Ministério da Saúde. O aporte foi liberado em atendimento a pedidos feitos pela Prefeitura de Pindamonhangaba e pela própria Santa Casa junto ao Governo Federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A transferência dos valores está prevista para o primeiro semestre de 2026 e o dinheiro será dividido para duas áreas principais: