20 de novembro de 2025
RECURSOS FEDERAIS

Santa Casa de Pindamonhangaba recebe R$ 10 milhões para ampliação

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Projeção gráfica do novo prédio da Santa Casa de Pindamonhangaba
Projeção gráfica do novo prédio da Santa Casa de Pindamonhangaba

A Santa Casa de Pindamonhangaba realizará uma ampliação na clínica médica, além da aquisição de equipamentos e adequações nos leitos da maternidade, com recursos de um investimento de R$ 10 milhões do Ministério da Saúde. O aporte foi liberado em atendimento a pedidos feitos pela Prefeitura de Pindamonhangaba e pela própria Santa Casa junto ao Governo Federal.

A transferência dos valores está prevista para o primeiro semestre de 2026 e o dinheiro será dividido para duas áreas principais:

1. Construção e Reformas (R$ 5 Milhões)
Será construído um prédio de dois andares para ampliar a Clínica Médica (pavimento inferior) em 20 leitos e realizar a adequação e melhorias da maternidade (pavimento superior).  Isso representa um aumento de 50% na capacidade de internação exclusiva para pacientes clínicos e não cirúrgicos, o que deve melhorar e agilizar as transferências de pacientes do Pronto-Socorro para a Santa Casa.

2. Modernização de Equipamentos (R$ 5 Milhões)
A outra metade do investimento será utilizada para a troca de todo o mobiliário e equipamentos da Clínica Médica e da Maternidade. Além disso, o valor será aplicado na compra de novos equipamentos para a UTI Adulto, UTI Neonatal e Centro Cirúrgico, modernizando o parque tecnológico da instituição.

A ampliação deve beneficiar moradores de todas as regiões da cidade e para as equipes profissionais trazendo agilidade nos atendimentos, mais conforto e segurança.

