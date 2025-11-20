A Santa Casa de Pindamonhangaba realizará uma ampliação na clínica médica, além da aquisição de equipamentos e adequações nos leitos da maternidade, com recursos de um investimento de R$ 10 milhões do Ministério da Saúde. O aporte foi liberado em atendimento a pedidos feitos pela Prefeitura de Pindamonhangaba e pela própria Santa Casa junto ao Governo Federal.
A transferência dos valores está prevista para o primeiro semestre de 2026 e o dinheiro será dividido para duas áreas principais:
1. Construção e Reformas (R$ 5 Milhões)
Será construído um prédio de dois andares para ampliar a Clínica Médica (pavimento inferior) em 20 leitos e realizar a adequação e melhorias da maternidade (pavimento superior). Isso representa um aumento de 50% na capacidade de internação exclusiva para pacientes clínicos e não cirúrgicos, o que deve melhorar e agilizar as transferências de pacientes do Pronto-Socorro para a Santa Casa.
2. Modernização de Equipamentos (R$ 5 Milhões)
A outra metade do investimento será utilizada para a troca de todo o mobiliário e equipamentos da Clínica Médica e da Maternidade. Além disso, o valor será aplicado na compra de novos equipamentos para a UTI Adulto, UTI Neonatal e Centro Cirúrgico, modernizando o parque tecnológico da instituição.
A ampliação deve beneficiar moradores de todas as regiões da cidade e para as equipes profissionais trazendo agilidade nos atendimentos, mais conforto e segurança.