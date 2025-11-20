20 de novembro de 2025
Devedor de pensão é conduzido algemado ao DP e permanece preso

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba capturou um homem procurado pela Justiça. A ação ocorreu durante um patrulhamento preventivo realizado no bairro Santana, no sábado (15). Ele tinha pendências de pagamento de pensão alimentícia.

A equipe do pelotão matutino realizava policiamento comunitário quando notou um indivíduo em atitude suspeita fumando um cachimbo com substância semelhante a crack. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas em consulta criminal aos documentos, confirmou-se que ele possuía um mandado de prisão em aberto, expedido em dezembro de 2024, devido a pagamento de pensão alimentícia.

Diante da constatação, os guardas realizaram a condução do homem algemado até o 1º Distrito Policial. O delegado plantonista formalizou o registro do boletim de ocorrência de captura de procurado (conforme o artigo 302 do Código de Processo Penal).

