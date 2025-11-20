20 de novembro de 2025
CADELA SUZY

Bombeiros resgatam cadela atravessada por barra de ferro

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suzy foi socorrida após ter o corpo atravessado por uma barra de ferro
Suzy foi socorrida após ter o corpo atravessado por uma barra de ferro

O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionado para um resgate animal ferido na manhã de quarta-feira (19). A ocorrência foi registrada por volta das 6h20, na rua Apolônia Silva Santos, no bairro Perequê-Mirim. Tratava-se de uma cadela transpassada por um vergalhão de ferro.

A cadela, identificada como Suzy, estava em situação de risco, o que exigiu intervenção técnica e cautelosa para preservar sua integridade.

A equipe precisou cortar o material e, após a remoção, o animal foi conduzido para a equipe de Zoonoses do município.

 

Comentários

