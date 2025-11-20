20 de novembro de 2025
SUSTENTABILIDADE

Famílias de Potim recebem kit de energia solar gratuito

Sessenta famílias de Potim, residentes nos bairros Jardim Alvorada e Vista Alegre, serão beneficiadas com a instalação gratuita de sistemas de geração solar de energia. As instalações estão previstas para começar ainda em novembro de 2025, com conclusão em janeiro de 2026. A medida deve proporcionar uma redução de aproximadamente 60% no consumo de energia elétrica para as famílias.

O kit de geração solar que será instalado em cada residência consiste em placas fotovoltaicas com capacidade de gerar cerca de 120 kWh/mês, além de microinversor e todos os equipamentos necessários. Para potencializar a economia, também haverá substituição de lâmpadas antigas por modelos de LED, mais econômicos e sustentáveis.

A iniciativa integra o projeto "Boa Energia na Comunidade" da EDP, distribuidora de energia no Vale do Paraíba, em parceria com as Prefeituras e tem como principal objetivo a redução do consumo e o impacto social positivo.

Em um contexto regional, o projeto deve beneficiar 200 residências no total em quatro cidades do Vale do Paraíba (Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Potim e Caçapava) com este sistema de energia renovável.

