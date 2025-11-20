Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e do Policiamento Rodoviário, atuando na Rodovia SP-50, realizaram uma apreensão de drogas e um simulacro de arma de fogo na última quinta-feira (19), às 17h15.
Durante patrulhamento próximo ao Residencial Caminho das Montanhas, na zona norte da cidade, um indivíduo em atitude suspeita foi avistado. Ao notar a aproximação da equipe policial, ele iniciou uma fuga em direção à rua Pôr do Sol, entrando no Conjunto Habitacional.
O homem não foi localizado, mas, durante o percurso da fuga, a polícia encontrou uma sacola plástica abandonada. O material contido na sacola foi apreendido e incluía:
- 91 cápsulas de cocaína
- 86 porções de crack
- 20 porções de maconha
- Um simulacro de arma de fogo
Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada sob a natureza de Apreensão de Objetos e Tráfico de Drogas.