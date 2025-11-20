Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e do Policiamento Rodoviário, atuando na Rodovia SP-50, realizaram uma apreensão de drogas e um simulacro de arma de fogo na última quinta-feira (19), às 17h15.

Durante patrulhamento próximo ao Residencial Caminho das Montanhas, na zona norte da cidade, um indivíduo em atitude suspeita foi avistado. Ao notar a aproximação da equipe policial, ele iniciou uma fuga em direção à rua Pôr do Sol, entrando no Conjunto Habitacional.

