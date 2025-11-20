20 de novembro de 2025
SUSPEITO FUGIU

Polícia apreende drogas e simulacro de arma de fogo em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões no Residencial Caminho das Montanhas
Apreensões no Residencial Caminho das Montanhas

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e do Policiamento Rodoviário, atuando na Rodovia SP-50, realizaram uma apreensão de drogas e um simulacro de arma de fogo na última quinta-feira (19), às 17h15.

Durante patrulhamento próximo ao Residencial Caminho das Montanhas, na zona norte da cidade, um indivíduo em atitude suspeita foi avistado. Ao notar a aproximação da equipe policial, ele iniciou uma fuga em direção à rua Pôr do Sol, entrando no Conjunto Habitacional.

O homem não foi localizado, mas, durante o percurso da fuga, a polícia encontrou uma sacola plástica abandonada. O material contido na sacola foi apreendido e incluía:

  • 91 cápsulas de cocaína
  • 86 porções de crack
  • 20 porções de maconha
  • Um simulacro de arma de fogo

Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada sob a natureza de Apreensão de Objetos e Tráfico de Drogas.

