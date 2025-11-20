A Polícia Municipal de São Sebastião apreendeu um adolescente de 16 anos por ato infracional análogo ao crime de receptação. O menor estava conduzindo uma motocicleta furtada na rua Antônio Mateus Bitencourt, localizada no bairro Barra do Una, na Costa Sul do município. O veículo estava ocupado por mais dois passageiros.
Durante uma ronda ostensiva e preventiva na rua Antônio Mateus Bitencourt, policiais avistaram uma motocicleta Honda/CG 160 Fan sem placa de identificação, ocupada por três pessoas: o condutor, um rapaz e mais dois passageiros, incluindo uma criança.
Ao perceberem a presença dos policiais, o condutor tentou fugir em alta velocidade, desrespeitando a sinalização de trânsito. Ele realizou manobras perigosas e atravessou canteiros centrais, colocando em risco a vida dos ocupantes da moto e de outros usuários da via pública.
Após a perseguição e a interceptação do veículo, os agentes municipais realizaram a checagem do número do chassi e constataram que a motocicleta era produto de furto, com o registro da ocorrência datado de 7 de outubro de 2025.
Questionado sobre a procedência da moto, o condutor, identificado como J.V.M.S.P., não apresentou documentos e alegou que o veículo havia sido emprestado. Os policiais solicitaram a presença do proprietário, V.M.A., de 24 anos, irmão do adolescente, que se apresentou como dono da motocicleta. Sem portar qualquer documento que comprovasse a propriedade, o rapaz afirmou ter comprado o veículo, avaliado em cerca de R$ 15 mil, por apenas R$ 3 mil.
Diante das evidências, o adolescente foi apreendido pelo ato infracional análogo ao crime de receptação simples (Artigo 180 do Código Penal), conforme previsto no Artigo 172 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Após ser ouvido na delegacia, foi liberado mediante a assinatura do termo de compromisso pelo seu curador.