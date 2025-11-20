A Polícia Municipal de São Sebastião apreendeu um adolescente de 16 anos por ato infracional análogo ao crime de receptação. O menor estava conduzindo uma motocicleta furtada na rua Antônio Mateus Bitencourt, localizada no bairro Barra do Una, na Costa Sul do município. O veículo estava ocupado por mais dois passageiros.

Durante uma ronda ostensiva e preventiva na rua Antônio Mateus Bitencourt, policiais avistaram uma motocicleta Honda/CG 160 Fan sem placa de identificação, ocupada por três pessoas: o condutor, um rapaz e mais dois passageiros, incluindo uma criança.

