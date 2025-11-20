20 de novembro de 2025
R$ 1,8 MIL

Preso por furto de bicicleta não paga fiança e permanece detido

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Câmeras acompanharam o trajeto durante o furto
A Polícia Municipal realizou a prisão de um homem e a recuperação de uma bicicleta furtada em um supermercado em São Sebastião. A ação ocorreu na segunda-feira (17), sob acionamento do COI (Centro de Operações Integradas) e com o auxílio do monitoramento em tempo real do programa Smart São Sebá.

Após o comunicado do furto, os operadores do COI identificaram o autor do crime por meio das câmeras e acompanharam o trajeto enquanto ele se deslocava em direção à Costa Norte.

O suspeito, identificado pelas iniciais C.J.M., de 36 anos, foi abordado pela equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas) na rua Guaratinguetá, no bairro Enseada, ainda de posse da bicicleta furtada. Ele apresentava um ferimento infeccionado na perna e foi inicialmente encaminhado à UPA Central para receber atendimento médico. Em seguida, ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde foi decretada a prisão em flagrante por furto simples.

Foi estabelecida uma fiança no valor de R$ 1.800. Sem condições de pagamento, o homem permaneceu detido à disposição da Justiça.

