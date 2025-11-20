A Polícia Municipal realizou a prisão de um homem e a recuperação de uma bicicleta furtada em um supermercado em São Sebastião. A ação ocorreu na segunda-feira (17), sob acionamento do COI (Centro de Operações Integradas) e com o auxílio do monitoramento em tempo real do programa Smart São Sebá.

Após o comunicado do furto, os operadores do COI identificaram o autor do crime por meio das câmeras e acompanharam o trajeto enquanto ele se deslocava em direção à Costa Norte.

