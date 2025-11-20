20 de novembro de 2025
OBRAS

Viaduto Kanebo sofre interdição noturna em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
Divulgação/PMSJ
Alça de acesso será interditada para instalação de rede de drenagem
A CCR Rio SP informou que a alça do Viaduto Kanebo (Parque Industrial), que dá acesso à marginal da Via Dutra no sentido Rio de Janeiro, será totalmente interditada na noite desta quinta-feira (20) a partir das 21h desta quinta-feira (20) até as 6h de sexta-feira (21), afetando o acesso à rodovia. A intervenção visa a instalação de uma nova rede de drenagem.

Durante o período, o fluxo de veículos que utiliza a alça para acessar a marginal da Dutra será totalmente interrompido.

Motoristas que seguem em direção à região sul de São José dos Campos ou que buscam a Via Dutra no sentido Rio de Janeiro deverão utilizar rotas alternativas ou os retornos disponíveis antes do viaduto.

