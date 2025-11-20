Uma intervenção na rede de abastecimento no bairro Vista Verde ocorrerá na quinta (20) e sexta-feira (21), podendo impactar o trânsito da região leste da cidade. Uma faixa da avenida Pedro Friggi será interditada devido a obras de modernização da rede de abastecimento de água, realizadas pela Sabesp.

A interdição ocorrerá das 8h às 17h em ambos os dias. Os serviços fazem parte da continuidade da troca e modernização da rede que atende o bairro Vista Verde.

