20 de novembro de 2025
OBRAS

Av. Pedro Friggi em São José dos Campos é interditada no feriado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Avenida Pedro Friggi terá uma faixa interditada para obras na rede de abastecimento de água
Avenida Pedro Friggi terá uma faixa interditada para obras na rede de abastecimento de água

Uma intervenção na rede de abastecimento no bairro Vista Verde ocorrerá na quinta (20) e sexta-feira (21), podendo impactar o trânsito da região leste da cidade.  Uma faixa da avenida Pedro Friggi será interditada devido a obras de modernização da rede de abastecimento de água, realizadas pela Sabesp.

A interdição ocorrerá das 8h às 17h em ambos os dias. Os serviços fazem parte da continuidade da troca e modernização da rede que atende o bairro Vista Verde.

A Secretaria de Mobilidade Urbana alerta os motoristas que o fluxo de veículos poderá ser impactado durante o período e para garantir a segurança e a fluidez do trânsito, agentes de mobilidade estarão presentes no local para orientar os condutores.

