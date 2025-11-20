20 de novembro de 2025
CULTURA

Consciência Negra: SJC tem programação cultural especial gratuita

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação PMSJC
Rodas de Capoeira são atração da programação cultural em São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos promove neste sábado (22) uma celebração no Largo São Benedito, no centro, em referência ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O evento principal, que ocorrerá das 13h às 20h, contará com uma programação cultural em reforço à luta contra o racismo e à valorização da cultura afro-brasileira. Entre as atrações, estão manifestações de música (samba, hip-hop e DJ), danças (capoeira, samba rock e charme), desfile de moda afro e apresentação de ala show de bateria.
A iniciativa é realizada em parceria com o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial) e visa celebrar a diversidade, reconhecer as contribuições da população negra para o país e convidar os cidadãos à reflexão. Além do sábado, há ações que se estendem por todo o mês de novembro e dezembro.

Confira a programação completa:

Sábado (22):

12h – DJ Evangelista

  • 13h – Capoeira com mestre Pantera

  • 14h – Samba Rock Dancers, com o professor Carlos Sagat

    • 15h15 – Fala das autoridades

  • 15h20 – Hip-hop, com Síndrome Crew, e oficinas de trança e turbante

  • 16h – Desfile de modas, com Nega Simpatia e WR Modelos

  • 18h – Atrações artísticas com Banda Pagodeé e Ala Show Batuque da Responsa

  • 19h: Lançamento do livro Cidade Incolor, de Luciana Braúna – Museu Municipal (Praça Afonso Pena, nº 29, Centro)

    • Segunda-feira (24):

    • 14h: Roda de capoeira e conversa com famílias atendidas pelo Creas Centro-Norte – Parque da Cidade (avenida Olivo Gomes, nº 110, Santana)

    Terça-feira (25):

    • 9h e 14h: Letramento Racial (capacitação para servidores públicos municipais) – Paço Municipal (rua José de Alencar, nº 123, Centro, auditório do térreo)

    Atividades em dezembro

    Samba na Praça:

    • Dia 7, às 14h – Praça Diamante, Jardim São José
    • Dia 14, às 14h – Poliesportivo Campo dos Alemães (rua Valter Dellu)

