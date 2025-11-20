A Prefeitura de São José dos Campos promove neste sábado (22) uma celebração no Largo São Benedito, no centro, em referência ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O evento principal, que ocorrerá das 13h às 20h, contará com uma programação cultural em reforço à luta contra o racismo e à valorização da cultura afro-brasileira. Entre as atrações, estão manifestações de música (samba, hip-hop e DJ), danças (capoeira, samba rock e charme), desfile de moda afro e apresentação de ala show de bateria.

A iniciativa é realizada em parceria com o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial) e visa celebrar a diversidade, reconhecer as contribuições da população negra para o país e convidar os cidadãos à reflexão. Além do sábado, há ações que se estendem por todo o mês de novembro e dezembro.

Confira a programação completa:

Sábado (22):