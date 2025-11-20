A Prefeitura de São José dos Campos promove neste sábado (22) uma celebração no Largo São Benedito, no centro, em referência ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O evento principal, que ocorrerá das 13h às 20h, contará com uma programação cultural em reforço à luta contra o racismo e à valorização da cultura afro-brasileira. Entre as atrações, estão manifestações de música (samba, hip-hop e DJ), danças (capoeira, samba rock e charme), desfile de moda afro e apresentação de ala show de bateria.
A iniciativa é realizada em parceria com o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial) e visa celebrar a diversidade, reconhecer as contribuições da população negra para o país e convidar os cidadãos à reflexão. Além do sábado, há ações que se estendem por todo o mês de novembro e dezembro.
Confira a programação completa:
Sábado (22):
12h – DJ Evangelista
13h – Capoeira com mestre Pantera
14h – Samba Rock Dancers, com o professor Carlos Sagat
15h15 – Fala das autoridades
15h20 – Hip-hop, com Síndrome Crew, e oficinas de trança e turbante
16h – Desfile de modas, com Nega Simpatia e WR Modelos
18h – Atrações artísticas com Banda Pagodeé e Ala Show Batuque da Responsa
19h: Lançamento do livro Cidade Incolor, de Luciana Braúna – Museu Municipal (Praça Afonso Pena, nº 29, Centro)
Segunda-feira (24):
- 14h: Roda de capoeira e conversa com famílias atendidas pelo Creas Centro-Norte – Parque da Cidade (avenida Olivo Gomes, nº 110, Santana)
Terça-feira (25):
- 9h e 14h: Letramento Racial (capacitação para servidores públicos municipais) – Paço Municipal (rua José de Alencar, nº 123, Centro, auditório do térreo)
Atividades em dezembro
Samba na Praça:
- Dia 7, às 14h – Praça Diamante, Jardim São José
- Dia 14, às 14h – Poliesportivo Campo dos Alemães (rua Valter Dellu)