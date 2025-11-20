Em Ubatuba, durante o primeiro semestre de 2025, foram registradas 92 vítimas de violência contra a mulher. A atuação do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) busca fortalecer a proteção a essas pessoas, sendo que 39 delas estão recebendo apoio contínuo dos serviços sociais. Autoridades se reuniram para elaboração de um Projeto de Lei que deve criar patrulhamento específico em 2026.

Embora a cidade tenha alcançado uma redução de mais de 80% nos crimes contra a dignidade sexual, o volume geral de casos de violência exige uma resposta institucional.

